Enormer Schaden: Zwei Fahrzeuge in Vollbrand

Gegen 2 Uhr in der Früh wurde eine Polizeistreife zum Bahnhof Weiz beordert, da dort mehrere Fahrzeuge in Brand stehen würden. Beim Eintreffen am Einsatzort wurden von den Mitgliedern der Stadtfeuerwehr Weiz bereits Löscharbeiten an einem Pickup und einem Pkw durchgeführt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.