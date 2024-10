Bauernhof lichterloh in Flammen: Großeinsatz!

Feuerwehr-Großeinsatz in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Unterland: In Söll im Bezirk Kufstein brannte ein Bauernhof lichterloh. Nachbarn konnten alle Tiere in Sicherheit bringen. Im Zuge der Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann Verletzungen. Die Bewohner waren beim Ausbruch des Brandes offenbar nicht daheim. Der Schaden ist enorm.