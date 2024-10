Drexler lud in Burg, KPÖ feierte mit Partisanen

Der Landeshauptmann lud ein und etwa 600 Gäste kamen: Am Nationalfeiertag öffnete Christopher Drexler die Räumlichkeiten in seinem Amtssitz, der Grazer Burg. Regierungssitzungszimmer, Büro des Landeshauptmannes, die Repräsentationsräumlichkeiten des „Weißen Saals“ – all das konnte beim „Tag der offenen Tür“ besichtigt werden. „Ich freue mich, dass so viele Steirerinnen und Steirer die Einladung angenommen haben“, sagt der ÖVP-Landeshauptmann.