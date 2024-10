Notfall Schlaganfall: Wie in Tirol geholfen wird

Viele Anlaufstellen für Patienten

Im stationären Bereich stehen in Tirol drei „Stroke Units“, spezialisierte Abteilungen für Schlaganfälle, und drei neurologische Abteilungen in Innsbruck, Kufstein und Lienz sowie die internistischen Abteilungen der Akutkrankenhäuser Reutte, Zams, Schwaz, St. Johann und Hall zur Verfügung. Außerdem gibt es noch eine Akutnachbehandlung in einer Sonderkrankenanstalt (Hochzirl) und zwei Akutnachbehandlungseinheiten in den Bezirkskrankenhäusern Kufstein und Lienz sowie das Rehabilitationszentrum Münster. Die ambulante Nachsorge ist beim Landesinstitut für Integrierte Versorgung (LIV) angesiedelt.