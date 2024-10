LASK gegen Sturm Graz ab 17 Uhr LIVE

Grund zu großer Freude hatte Schopp in dieser Woche aber in jedem Fall. Sohn Konstantin (17) kam am Dienstag gegen Lissabon zu seinem Profidebüt für Sturm. „Ein super schöner Moment, er schreibt seine eigene Geschichte“, meinte der einstige ÖFB-Nationalspieler. Vielleicht gibt es am Sonntag schon ein Wiedersehen als Rivalen.