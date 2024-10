„Unser Ziel ist es immer, Leid zu verhindern“

„Investition in die Zukunft“

„Prävention ist keine Kür für gute Zeiten, sondern eine Investition in die Zukunft“, sagt der Leiter des Institutes, Rainer Schmidbauer. Und diese Investition lässt sich auch in Zahlen ausdrücken, denn jeder investierte Euro würde das sieben- bis dreißigfache Re-Invest erwirtschaften. Wie das geht? „Die Gesundheitskosten explodieren, Prävention kann helfen, Geld zu sparen“, so Yazdi-Zorn. Dazu kämen auch Kosten für Gefängnisaufenthalte, Resozialisierung und ähnliches.