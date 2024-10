89-Jährige angeklagt: „Habe Testament gefunden“

Kuvert lag in der Tasche des Verstorbenen

Laut Staatsanwaltschaft Wien soll sie das Testament ihres letzten Verwandten, nämlich ihres Halbbruders, gefälscht haben. Ende Juli 2021 verstarb der Mann, beim Ausräumen seines Hauses fand Frau R. im Beisein zweier Frauen ein Kuvert mit der Aufschrift „Testament“ in der Tasche des Bruders und nahm dieses mit zum Notar. Der einzige Unterschied zum alten Testament, in dem sie wertvolle Kunstwerke und eine Wohnung bekommen hätte: Auch das Haus am See, in dem sie laut dem ursprünglichen Testament lebenslanges Wohnrecht gehabt hätte, wäre in ihr Eigentum übergegangen.