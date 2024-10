Neapel sagt brutalen Jugendbanden den Kampf an

Fast jeder fünfte Schüler in Neapel ohne Abschluss

Nach Angaben der humanitären Organisation „Save the Children“ verlassen 18 Prozent der Kinder in Neapel ohne Abschluss die Schule. 27,5 Prozent leben in Armut. Die Regierung arbeitet an einem Plan, um die Zahl der Schulabbrecher zu verringern.