Teubl-Gruppe trotzt seit 90 Jahren Wind und Wetter

An zwei Standorten (Graz und St. Johann in der Haide) ist die Gruppe mit ihrem Baustoffhandel vertreten, außerdem werden fünf Baumärkte als Franchisenehmer von OBI betrieben. Weiteres Standbein ist die Entwicklung von gewerblichen und privaten Immobilienprojekten, und nicht zuletzt hat man zwei Tankstellen samt Waschanlagen im Portfolio. Aus einer kleinen Greißlerei in St. Johann hat sich über die Jahrzehnte ein krisenfestes Firmennetzwerk entwickelt.