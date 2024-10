„Dösenöffner“ Beljo bereit: „Spüre das Vertrauen“

Suche nach Schwächen

Weil er letzte Saison in Augsburg zum Edelreservisten degradiert wurde. „Es gibt kein besseres Gefühl, als den Rasen zu betreten.“ Vor allem in Hütteldorf. „Ich wusste, dass Rapid ein großer Klub ist, eine lange Tradition hat – aber so einen Support hätte ich nicht erwartet“, schwärmt der 1,95-Meter-Hüne. „Hier fühle ich mich wohl, willkommen, die Wertschätzung.“ Auch in der Stadt. Privat liebt er die Ruhe, lebt in der Seestadt, schwärmt vom ersten Bezirk und Schönbrunn.