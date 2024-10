Neue Ausbildungen für Pflegekräfte vor der Haustür

In Horn wird´s akadamisch

Denn in den Mangelberufen weiß man, dass eine wohnortnahe Ausbildung auch mehr Fachkräfte bringt. So ging etwa der Bachelor-Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege der Fachhochschule Krems am Krankenhaus Horn mit 34 Teilnehmern an den Start.