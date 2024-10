Champions-League-Finale 2027 in Baku oder Madrid

Eigentlich hätte das Finale der Männer 2027 in Mailand ausgetragen werden sollen. Doch da die Stadt Mailand laut UEFA nicht garantieren konnte, dass die Sanierung des San-Siro-Stadions und der Umgebung zum Zeitpunkt des Endspiels abgeschlossen sind, entschloss sich der Verband, das Finale nicht in die italienische Metropole zu vergeben. Das Finale der laufenden Champions-League-Saison findet am 31. Mai 2025 in München statt. Ein Jahr später wird das Königsklassen-Endspiel in Budapest ausgetragen.