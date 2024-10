Von Schuhplatteln über Schlink bis Sherlock Holmes

Rund um den Nationalfeiertag steht am Wochenende in OÖ tolle Unterhaltung auf dem Programm: Im Design Center Linz geht’s beim kronehit BEATPATROL Festival mit Scooter und Co. ordentlich zur Sache. Traditionell wird der große Schuhplattlerbewerb in Kremsmünster, wo Gruppen aus ganz Oberösterreich ihr Können zeigen. Und Kinder ab drei Jahren dürfen sich auf ein „bäriges“ Theaterstück in Traun freuen.