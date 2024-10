Melioidose: Zwölf Affen in Hongkonger Zoo verendet

Erreger in verunreinigter Erde

Untersuchungen der toten Tiere ergaben, dass sie an der Tropen-Infektionskrankheit Melioidose gestorben waren. Es wird vermutet, dass die Affen durch verunreinigte Erde mit dem Erreger in Kontakt kamen. Die Krankheit kann sowohl Tiere als auch Menschen betreffen. Der Gesundheitszustand der verbleibenden 78 Säugetiere im Zoo sowie der Mitarbeiter wurde jedoch als normal eingestuft.