Mann (58) fiel vom Dach seines Hauses und starb

Gleich zwei schwere Arbeitsunfälle gab es am Dienstag in Oberösterreich. In Rohrbach stürzte ein 58-Jähriger vom Dach seines eigenen Hauses und wurde dabei tödlich verletzt. In Munderfing rutschte ein 18-Jähriger aus, fiel in die Tiefe und traf dabei auch noch den Bauherren.