Mit einem Kracher feiert Knittelfeld sein Jubiläum

Originell: KP-Urgestein Franz Stephan Parteder tritt wieder als Dichter in Erscheinung, Fuzzmann hat eine Knittelfeld-Hymne geschrieben, Stermann & Grissemann laden zum eigens kreierten „Willkommen Knittelfeld“, und das Theater im Bahnhof zelebriert noch zweimal den in die Geschichte eingegangenen FPÖ-Parteitag in „Spiel mir das Lied von Knittelfeld“.