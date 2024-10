Oper mal anders: Ausbruch aus einem Trauma

Große Gefühle, große Traumata: Der deutsche Komponist Alois Bröder, dem Linzer Publikum bereits bekannt durch seine Oper „Unverhofftes Wiedersehen“, widmet sich in seinem neuen Werk Novellen des italienischen Literaturnobelpreisträgers Luigi Pirandello. Er formt daraus zwei Opern-Einakter, die Klammer lautet „Il viaggio/Die Reise“. Unterm Strich gelingen ihm Spiegelbilder der Leidenschaft in all ihren Schattierungen.