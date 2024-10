Ländle-Lehrer warnen vor Rechtsruck an den Schulen

Stein des Anstoßes ist das Wahlprogramm der Vorarlberger Freiheitlichen, das aus Sicht der Lehrervertreter gleich mehrere kritische Punkte beinhaltet. So will die FPÖ etwa eine stärkere Fokussierung auf „Faktenwissen“ anstelle der Vermittlung „nebulöser Kompetenzen“. Diese Forderung stehe in krassem Widerspruch zu den aktuellen pädagogischen Ansätzen, welche ihren Schwerpunkt auf die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten legen, um den Schülern zu ermöglichen, Wissen anzuwenden, Probleme zu lösen und kreativ zu denken.