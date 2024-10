Wenig kommentieren, ganz auf Inhalte konzentrieren

„Sehr vernünftiges Klima“

Was die Zusammenarbeit mit den Grünen angeht, sei die Sitzung in einem „sehr vernünftigen Klima“ über die Bühne gegangen. „Wir haben mehrere Beschlüsse gefasst, die für den Wissenschafts- und Forschungsbereich von Bedeutung sind“, erläuterte Wallner. So beteiligt sich das Land beispielsweise an zwei Forschungsassistenzstellen am Institut für Textilchemie und Textilphysik.