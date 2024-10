Star-Choreograf Bruce Darnell: „Weniger ist mehr!“

Wie glamourös sind Österreichs Promis wirklich? Für die exklusive 3SI Luxury Night in Wien haben sich heimische und internationale VIPS rausgeputzt und sind dem Dress-Code des Abends „Black & Gold – Be glamourous!„ gefolgt. krone.tv wollte es genau wissen: Was bedeutet Luxus für die Stars und Sternchen und wie hoch sind ihre monatlichen Ausgaben für das gewisse Extra?