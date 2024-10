Bulls-Manager Schlögl: „Dürfen nicht verzagen“

„Die Situation ist nicht einfach. Aber es gibt eben Zeiten, in denen der Puck nicht so springt, wie man es bräuchte“, fällt die Bilanz von Bulls-Manager Helmut Schlögl nach der „Horror-Woche“ mit drei Niederlagen binnen fünf Tagen aus. Aufs Königsliga-1:2 daheim gegen Sparta Prag folgte in Asiago der 1:5-Abschuss, ehe Sonntag mit dem 2:3 n. V. in der Eisarena nur ein mageres Pünktchen gegen den KAC aufs Eishockeyliga-Konto wanderte.