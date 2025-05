Struber in Köln weg ++ Piastris dritter Streich

Zwei österreichische Fußball-Trainer werden in Deutschland entlassen , Oscar Piastri landet seinen dritten Renn-Sieg in Serie und das österreichische Eishockey-Nationalteam unterliegt Kanada zum Abschluss der WM-Vorbereitung – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 5. Mai.