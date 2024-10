Musikalische Gangs im brandneuen Kinderzimmer

Auf Tour mit der Wolf-Gang

Zum Auftakt wartet Prokofiews „Peter & der Wolf“, das in einer frischen Fassung (mit der Schauspielerin Cornelia Dexl als Erzählerin) ab 26. November in der List-Halle zu erleben ist. Die musikalische Wolf-Gang leitet Jevgēnijs Čepoveckis. Und ab Februar will man mit dieser Produktion durch Volksschulen in der ganzen Steiermark touren.