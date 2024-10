Karten-Flut im hitzigen Wolfgangsee-Derby

Last-Minute-Ausgleich

Die Strobler gingen tabellarisch als klarer Favorit in die Begegnung, legte auch zweimal vor, konnte die Führung jedoch beide Male nicht behaupten. Den letztlichen Ausgleichstreffer fingen sie sich erst in der 94. Minute. Der Coach fand deutliche Worte zum Ergebnis: „Nach einem Unentschieden kann man nie zufrieden sein, vor allem nicht, wenn man in der Nachspielzeit durch einen fragwürdigen Elfmeter den Ausgleich kassiert.“