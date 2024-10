Forderung nach erneuter Entlastung für Pendler

Das Burgenland ist und bleibt Pendlerland Nr. 1 in Österreich. Laut einer Studie der Arbeiterkammer pendeln 81 Prozent der unselbstständig Beschäftigten täglich, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Fast 48 Prozent der Auspendler arbeiten in Wien. Mit einer durchschnittlichen Arbeitsweglänge von 27 Kilometern pro Richtung führen Burgenländer auch den Vergleich der längsten Pendelwege in Österreich an und noch immer nutzen die meisten Pendler das eigene Auto.