Macheten-Mann wegen versuchten Mordes vor Gericht

Ereignet hat sich die schreckliche Tat am Abend des 7. November letzten Jahres. Laut Strafantrag ließ sich der Arbeitslose nach mehreren Telefonaten mit seinem Drogendealer per Taxi von Liechtenstein ins schweizerische Buchs chauffieren. Als er am Zielort die Fahrt nicht zahlen konnte und der Taxler auf den Deal „Handy statt Geld“ nicht einging, zückte der Angeklagte kurzerhand eine Machete mit einer 36 Zentimeter langen Klinge und rammte diese dem Taxilenker mehrmals in Hals, Kopf und Brustbereich.