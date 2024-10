Wieso bist Du beim ÖFB im Out, Valentino Lazaro?

krone.at: Und was persönliche Ziele anbelangt? Gibt es da irgendetwas, das Du Dir vorgenommen hast?

Lazaro: Nach jedem Urlaub kommt man als Spieler zurück und macht sich ein paar Gedankenspiele, man setzt sich ein paar Ziele. Für mich war es so, dass ich wieder zurück in die Stammformation will. Ich bin in meinem dritten Jahr hier und es gibt viele neue Spieler, die kürzer da sind als ich – da nehme ich natürlich schön langsam eine Führungsrolle ein, das will ich auch am Platz zeigen. Deswegen tue ich alles dafür, diesen Stammplatz auch nicht mehr herzugeben. Ich will auch wieder gefährlicher vor dem Tor sein, langsam auch mein erstes Tor machen.