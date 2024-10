Lazaro: „Immer noch Rotjacke durch und durch!“

krone.at: Und wie lebt es sich abseits des Fußballs in diesen Ländern?

Lazaro: Da hat es schon Riesenunterschiede gegeben! Natürlich hast du mit Berlin und Mailand zwei Supermetropolen, wo du auch abseits des Fußballs ein schönes und aufregendes Leben führen kannst – mit vielen Restaurants, vielen Cafés und was weiß ich. Dann bin ich zur Winterzeit nach Newcastle gekommen – und ich kann mich erinnern, da ist es erst einmal kalt gewesen, da habe ich die Zeit eher zu Hause verbracht. Bald ist dann die Corona-Zeit angebrochen und so ist erst wieder sehr lange nichts mit Stadtansehen geworden – da ist man dann nur zu Hause gewesen. Das war eine sehr, sehr komische Zeit: Gerade neu wo ankommen, dann monatelang nur zu Hause sein bis zum Ende der Saison und dann in den Urlaub gehen. Da dachte ich mir: „Schade, jetzt habe ich von der Stadt nichts gesehen.“ Deshalb kann ich nicht viel urteilen. Aber jetzt hier in Turin ist es sehr ruhig, das ist sehr angenehm, man kann sich super auf die Arbeit fokussieren. Und wenn man einen oder zwei freie Tage hat, ist man schnell in Mailand, das ist nach einer Stunde Autofahrt erreichbar oder man kann entspannen am Lake Como, das ist etwas sehr Besonderes ...