36-Jähriger am Podium der ewigen Schützenliste

Ein echter Super-Oldie! Das ist Samir Nuhanovic. Mit seinen 36 Jahren hält der Angreifer von Dellach/Gail bei zwölf Saisontoren – führt damit die Schützenliste an. Klar traf der Villacher auch gestern beim 1:1 in Bleiburg. „Das Ergebnis geht absolut in Ordnung“, so Nuhanovic, der in der abgelaufenen Spielzeit Dellach/G. mit 34 Toren zurück in die Kärntner Liga geführt hatte.