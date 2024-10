Seilschaft will Reutte zu Bildungszentrum machen

Reutte hat nicht nur die Burg Ehrenberg, sondern will eine Hochburg in der Technik werden. Grundlage dafür soll der neu gegründete „Technik Campus Reutte“ sein, der am Freitag offiziell aus der Taufe gehoben wurde. IKA (Ingenieur-Kolleg in der Erwachsenenbildung), die „Elektroakademie“ der WK (Lehrabschluss nachholen) und die HTL Reutte gaben dem Kind, das sie ohnehin schon länger gemeinsam großziehen, nun einen Namen.