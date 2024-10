Abschiebeverbot: Straftäter (29) stach erneut zu

Aggressives Verhalten, Ausbruchsversuche

Der Angreifer war erst am 11. Juni nach einer vierjährigen Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung freigekommen. Während seiner vorherigen kriminellen Taten in Dresden hatte er drei weitere Flüchtlinge brutal attackiert. Noch am Tag seiner Festnahme wurden drei Messer in seiner Hosentasche gefunden. Auch in der Justizvollzugsanstalt soll er durch extrem aggressives Verhalten und Ausbruchsversuche aufgefallen sein.