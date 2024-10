Mit dem Daumen in rotierendes Sägeblatt geraten

Ein 63-Jähriger aus Taufkirchen an der Pram stellte am Freitag auf dem Firmengelände seines Sohnes mit der Kreissäge Brennholz aus Holzpaletten her. Gegen 11.30 Uhr kam er mit dem linken Daumen in das Sägeblatt und verletzte sich unbestimmten Grades. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.