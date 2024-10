Gratis Tram in Grazer Altstadt am Prüfstand

Die Stadt Graz muss in den nächsten Jahren den budgetären Gürtel enger schnallen und in allen Ressorts sparen; wir haben berichtet. Im Zuge dessen ist auch eine Debatte über das Aus der sogenannten Altstadtbim entbrannt. Seit 2013 fahren Tram-Passagiere in einem gewissen Innenstadt-Bereich gratis.