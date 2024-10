Känguru wartete an deutscher Bushaltestelle

Mit dem Streifenwagen in den Bergtierpark

Die Ordnungshüter brachten das Känguru in einem Streifenwagen in den Bergtierpark Fürth-Erlenbach, wo es die Nacht verbringen sollte. Am frühen Morgen habe sich eine 54-Jährige gemeldet, die ihr Känguru als vermisst gemeldet habe, so die Polizei.