Stein fiel in Tirol von Lkw: Autofahrerin verletzt

Das Missgeschick ereignete sich am Donnerstag gegen 14.20 Uhr in Längenfeld (Bezirk Imst). Ein 23-jähriger Österreicher war mit einem Lkw taleinwärts unterwegs. „Kurz nach dem Ortsgebiet dürfte ein Stein von der Ladefläche gefallen bzw. aus einem der Zwillingsreifen am Lkw geschleudert worden sein und traf auf den entgegen kommenden Pkw einer 33-jährigen Österreicherin“, heißt es seitens der Polizei.