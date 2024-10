Sparbuch steht bei Steirern weiter hoch im Kurs

„Es ist genug Speck da“

Wie hier die nächste Regierung gegensteuern kann? Dazu sind sich die Banker einig: „Reduzierung der Regulatorik, Wegfall der KIM-Verordnung, die es nur in Österreich gibt und die Bankkunden teils schon in Nachbarländer wie Deutschland treibt, und generell den Finanzplatz sichern“, führt Strohmaier an. Zehetleitner wird deutlich: „Die Banken sind sehr stabil aufgestellt, man kann wieder hinunterregulieren. Es ist genug Speck da.“