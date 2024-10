Ignoranter Brummi-Fahrer löste Megastau aus

Am Donnerstagmorgen war ein 62-jähriger, deutscher Lkw-Fahrer auf der Vorarlberger Rheintalautobahn A 14 in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs. Vor dem Pfändertunnel wurde durch die überhöhte Ladung des Sattelkraftfahrzeuges die Höhenkontrolle ausgelöst. Trotzdem fuhr der Lenker in den Pfändertunnel ein.