„Druck von Jaqueline“? Jetzt eskaliert der Streit

Und tatsächlich: Wie Screenshots (die der „Krone“ vorliegen) des Whatsappchats der beiden Streithähne belegen, setzte Kasper Leo Lugner sehr wohl darüber in Kenntnis, auch Simone mit ins Schlichtungs-Boot geholt zu haben. Später will Jaquelines Gatte dies so aber nicht gemeint haben. Laut ihm hätte ein weiteres Gespräch, wenn – und auch dies ist nun vermutlich vom Tisch – nur noch mit dem Sportwagen-Fan Kasper, stattfinden können.