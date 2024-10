ÖFB-Star begeisterte mit Fallrückzieher und Tricks

Alle Schuhe signiert

Am Ende des Camps der Björn Schulz Sports Academy signierte Stöger, der nicht einen Cent Honorar nahm, die Schuhe aller Teilnehmer und verschenkte Autogrammkarten. Da waren auch die Eltern baff. Zwei Bochum-Fans trauten ebenfalls ihren Augen nicht. Da war tatsächlich ihr Held, der den Verein mit einer heldenhaften Leistung im Relegations-Rückspiel in Düsseldorf in der Bundesliga hielt, vor Ort. Dementsprechend feierten sie Kevin.