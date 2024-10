Crash Test Dummies: Alle warteten auf ein Lied

Danach blieben kommerzielle Glanzlichter aus, wenngleich sich das 93er-Album „God Shuffled His Feet“ allein in den USA knapp zwei Millionen Mal verkaufte. Seit Jahren gilt die Band daher als One Hit Wonder. Was damit gemeint ist? Es ist die wenig schmeichelhafte englische Bezeichnung für Künstler, die in ihrer Karriere nur einen einzigen großen Erfolg feiern konnten.