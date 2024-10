Jetzt schwärmen die „Herbst-Gelsen“ in Massen aus

Sie sind jederzeit startbereit, gut temperiertes Wasser reicht selbst im Herbst – und nun ist es so weit: Da sogenannte Hochwassergelsen in ihrem Ei das embryonale Stadium bereits hinter sich gebracht haben, geht es nun rasch, wenn sie mit Feuchtigkeit in Verbindung kommen: Raus aus der Larve und so bald wie möglich abheben. Selbst bis zu staubtrockene 10 Jahre überdauern jene Gelege, die ihre Elterngeneration in einst von Hochwasser überschwemmten Gebieten hinterlassen haben. Und die Wasserlachen der jüngsten Flutkatastrophe in NÖ erwecken die Blutsauger selbst in entlegensten Gebieten nun wieder zum „Ausfliegen“.