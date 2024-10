Was lohnt sich bei Jazz and the City?

Kit Downes: Der britische Jazzmusiker hat so ziemlich alles im Griff, was Tasten hat. Seine Vorstellungskraft im Umgang mit Orgeln hat ihm im zeitgenössischen europäischen Jazz eine Sonderstellung eingebracht. Am 18. Oktober kann man ihn in der Kollegienkirche hören und am Folgetag mit der polnischen Pianistin Marta Warelis ebendort.