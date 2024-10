„Vielleicht tut sich in den nächsten Jahren was“

Futsal-Zukunft statt Bandenzauber?

Für Aleks Ristovski ist Futsal mehr als nur eine Sportart. Um die Jahrtausendwende bringt er den Sport nach Österreich, die Begeisterung ist seitdem nicht abgerissen. Federführend ist er darum bemüht den Sport Jahr für Jahr größer zu machen, die Vision von einem Stadthallen-Futsal-Turnier hört sich in seinen Ohren gut an. Dazu müssen allerdings die österreichischen Groß-Klubs ihren Kurs ändern.



20-jähriges Nachwuchs-Jubiläum

Abseits der großen Zukunfsvisionen dreht sich das Gespräch mit Ristovski um die aktuell begonnene Futsal-Saison und den Winter, der ganz im Zeichen der jungen Garde steht. Mit viel Begeisterung berichtet der Stella Rossa-Trainer über die bevorstehenden Events, mithilfe des Wiener Fußballverbands steht das ein oder andere Turnier auf dem Programm. „Ronaldo und Messi haben auch mit Futsal begonnen“, spornt der Stella Rossa Coach Nachwuchs-Kicker an, um ihren Idolen auf dem Parkett nachzueifern.



Das gesamte Gespräch mit Aleks Ristovski sehen Sie im Video!