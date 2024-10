„Der Niveau-Unterschied ist einfach gigantisch“

Vor der bummvollen Halle in der Mollardgasse war für den Zweitligameister aus dem elften Bezirk der regierende Champion aus Pressbaum zwar eine Nummer zu groß, verlor man mit 3:5. „Wir sind dennoch sehr zufrieden mit dem Auftakt. Wir konnten Pressbaum mehr fordern als Traun letztes Jahr im Finale“, weiß Rösler. Der aber betont: „Wir wollen jetzt nicht gleich Meister werden. Der Unterschied im Niveau von der zweiten zur ersten Liga ist gigantisch, etwa so wie im Fußball zwischen österreichischer Bundesliga und Champions League.“ In den letzten Jahren musste der Aufsteiger meist wieder absteigen. „Wir allerdings haben gute Chancen auf einen Top-4-Platz.“