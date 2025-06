Zulj verlässt den LASK ++ Misolic fordert Struff

Der Formel 1 Grand Prix in Spielberg wird zum Desaster für Verstappen-Fans, Paris St. Germain und Bayern München stehen im Viertelfinale der FIFA Klub WM und Filip Misolic schlägt heute in der ersten Runde von Wimbledon auf – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 30. Juni.