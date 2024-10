Wien: Seniorin (81) verliert Vermögen an Betrüger!

Beinahe ihr ganzes Hab und Gut hatte wohl eine Seniorin in Wien-Margareten an einen oder mehrere Betrüger verloren. Die 81-Jährige übergab einen Geldbetrag im sechsstelligen Bereich an einen fremden Mann. Zum Glück konnte sich die Dame das Gesicht des Verdächtigen gut einprägen – ein Phantombild wurde erstellt.