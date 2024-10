Bäcker Hubert Auer muss fünf Filialen schließen

Die Gläubiger akzeptierten eine Quote von 20 Prozent. Das Unternehmen (das schon lange nicht mehr im Eigentum der Familie steht) kann also mit aktuell 25 Dienstnehmern fortgeführt werden. Die Filialen in der Shoppingscity Seiersberg, der Grazer Ankerstraße und der Unesco Esplanade, in Peggau und Hausmannstätten wurden mit 18. September geschlossen – ebenso Teilbetriebe der Zentrale (inklusive Konditorei). Damit verbleiben noch 10 von zuletzt 16 Filialen.