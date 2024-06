Grazer Traditionsbäckerei erneut insolvent

Rohstoffkosten sind explodiert

Als Ursache für die erneute Insolvenz gab das Unternehmen den Verlust deckungsbeitragsstarker Filialen an: Im Jahr 2023 seien gleich mehrere Mietverträge ausgelaufen. Hinzu kommen fehlgeschlagene Investitionen: Man hatte erhebliche Mittel in den Umbau bzw. Ausbau bestehender und neuer Filialen investiert. Als dritter Grund wurde die Inflation angegeben: So hätten sich die Wareneinsätze für Rohstoffe in den letzten beiden Geschäftsjahren um 40 bis 50 Prozent und die Personalkosten um 20 Prozent erhöht.