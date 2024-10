Streif-Wahnsinn in Kitz: „F..k, das ist steil!“

„F..k, das ist steil!“, schnaubte Collin van Almkerk im Ziel. Der gebürtige Holländer markierte am Wochende bei der vierten Auflage der World Extreme Run Challenge in Kitzbühel bei seinem Debüt gleich eine neue Rekordzeit. Was sonst so los war beim Event? Michael Fally hat die Impressionen eingefangen (siehe Video oben).