„Jetzt wird der Toni vor dem Fernseher blass“

„Marko Arnautovic, Marko Arnautovic, Marko Arnautovic!“ Laute Sprechchöre hallten durch das Linzer Stadion, Standing Ovations. Der 35-Jährige stolzierte mit seinem typischen Gang lässig vom Feld, die Zuneigung der Fans wird ihn mit Stolz erfüllt haben. Ein magischer Abend, eine wahre Gala. Und der 35-Jährige bot dabei in seinem 120. Länderspiel eine seiner besten Leistungen. Einsatz total, Spielwitz, ein Kunsttor zum 1:0, explosiv und lauffreudig. „Wenn er nur bei der EM so gut in Form gewesen wäre“, kommentierte eine Dame im VIP-Klub das Geschehen. Vor dem Elfer zum 2:1 witzelte ihr Sitznachbar: „Jetzt wird der Toni Polster vor dem Fernseher blass werden.“